Глава Минприроды назвал российские ресурсы, которых больше нет нигде

Россия обладает запасами лопаритовых руд, которые добываются и перерабатываются только на Ловозерском месторождении в Мурманской области, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
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