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Русская весна

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Глава Минприроды назвал российские ресурсы, которых больше нет нигде

Глава Минприроды назвал российские ресурсы, которых больше нет нигде

Россия обладает запасами лопаритовых руд, которые добываются и перерабатываются только на Ловозерском месторождении в Мурманской области, рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Комментарии
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Александр Т
То то запад с ума сходит такое богачество мимо их загребушек пролетает.
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4 н.