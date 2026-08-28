В Орле мошенник сдавал в прокат несуществующий Крайслер

Суд в Орле наказал афериста за сдачу в прокат виртуального авто. Попытка построить бизнес на сдаче в аренду люксового авто, существовавшего только на картинке в интернете, обернулась для жителя Орловского района уголовной судимостью и пятикратным финансовым убытком.