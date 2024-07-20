Концерт-митинг против блокировки YouTube у посольства США в Москве

В Москве состоялся концерт-митинг популярного российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, который выступает против незаконной блокировки пользователей на платформе YouTube.
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