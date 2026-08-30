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Курс антибиотиков при инфекционном эндокардите сократили на две недели

Курс антибиотиков при инфекционном эндокардите сократили на две недели

Многоцентровое клиническое исследование показало, что у тщательно отобранных пациентов с инфекционным эндокардитом курс антибиотикотерапии можно безопасно сократить с традиционных шести недель до четырёх без ухудшения клинических результатов.

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