Всемирная организация здравоохранения подтвердила окончание вспышки Эболы

В Демократической Республике Конго число случаев заболевания лихорадкой Эбола достигло 6 041, летальных исходов — 2 911.
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