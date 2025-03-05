О это удивительное прошлое!

Всегда интересно наблюдать за удивительным прошлым человечества, пусть и не за таким далеким. Собранные в этом выпуске молчаливые свидетели исторических событий в виде архивных фотографий рассказывают нам о делах минувших дней.
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