Минобороны РФ рассказало о новых подвигах героев спецоперации

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса. Рядовой Тимур Ахмадов, командир мотострелкового отделенияРядовой Тимур Ахмадов выполнял задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков.
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