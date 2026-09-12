Шесть человек погибли в результате ДТП с возгоранием в Приамурье

В Амурской области произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля. Об этом сообщили представители Управления МВД РФ по региону в мессенджере МАКС.
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