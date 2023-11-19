Нужен ли России венчурный фонд для перспективных оборонных проектов

СВО на Украине давно превратилась в самую настоящую «войну дронов». Некоторые из вернувшихся с фронта бойцов даже сравнивают происходящее там с флэшбэками из франшизы «Терминатор», когда в небе непрерывно висит великое множество вражеских беспилотников всех типов, от разведывательных до ударных.
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