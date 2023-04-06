НЕВСКИЕ НОВОСТИ

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Решила сотрудничать!))) Я бы удивился если бы не стала бы сотрудничать!))Обвиняемая в сове...
  • holms sherlok
    Вступили в нато - теперь у вас построен коммунизм: все должны работать и работать, денег не нужно совсем, будет каждо...«Это очень дорого...
  • Вовладар Даров
    За все нужно отвечать в этом мире! И в ином перед богом!Отправка в СИЗО п...

Ремонтные работы завершили после прорыва трубы на Дровяной, из-за которого пострадали пять человек

Автомобиль с людьми внутри провалился под асфальт в Адмиралтейском районе. Двое спасателей, а также мужчина и ребенок получили ожоги ног.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх