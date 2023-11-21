Названы самые модные формы ногтей

Названы самые модные формы ногтейКакой маникюр укажет на то, что вы не только следите за состоянием рук, но и за модными трендами, рассказала основатель российской марки гель-лаков Seven Tones Кристина Львова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии