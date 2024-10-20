Диетолог Кабанов: для продления жизни нужно употреблять растительные продукты

Для того чтобы продлить качество и продолжительность жизни, диетолог-консультант Алексей Кабанов рекомендует формировать сбалансированный рацион, включающий достаточное количество растительной пищи, клетчатки и растительных белков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии