Контрольные матчи. «Торпедо» сыграет с «Сибирью», «Витязь» против «Ак Барса»

Клубы проводят контрольные матчи перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ. Контрольные матчи «Торпедо» – «Сибирь» – 13:00 «Витязь» – «Ак Барс» – 17:00 Трансляции игр можно будет посмотреть в каналах нижегородского и подмосковного клубов в YouTube.
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