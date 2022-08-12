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Контрольные матчи. «Торпедо» сыграет с «Сибирью», «Витязь» против «Ак Барса»

Клубы проводят контрольные матчи перед стартом нового Фонбет Чемпионата КХЛ.  Контрольные матчи «Торпедо» – «Сибирь» – 13:00 «Витязь» – «Ак Барс» – 17:00 Трансляции игр можно будет посмотреть в каналах нижегородского и подмосковного клубов в YouTube.

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