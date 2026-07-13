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Симон о полуфинале с Францией: «Я бы предпочел выиграть 4:0 в основное время. Победить Испанию не сможет никто, если мы покажем свой максимум»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился мнением о противостоянии со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира.

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