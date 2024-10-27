Макс Ферстаппен: Штраф в 20 секунд? Мне больше беспокоит другое

Макс Ферстаппен: Штраф в 20 секунд? Мне больше беспокоит другоеGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался о 20-секундном штрафе на Гран При Мексики и рассказал, что его тревожит сильнее всего.
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