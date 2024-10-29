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КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»

КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»

«Салават Юлаев» примет «Адмирал», «Барыс» примет «Куньлунь», ЦСКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» – с «Металлургом».

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