США пытаются использовать Литву как «второй фронт» против России

Обсуждается ситуация, при которой американские спецслужбы могут предпринять попытки открыть «второй фронт» против России, чтобы попытаться хоть как-то отвлечь внимание и ресурсы Москвы от Украины, а своих граждан - от проблем в экономике.
Популярные статьи
- «Уралвагонзавод» передал «благодарность» Макрону за поставленные на Украину 155-мм САУ Caesar
- В США заявили о «потрясении» после слов Пескова о возможной казни американских наёмников, попавших в плен на Донбассе
- Ударом высокоточных ракет по ССЗ «Океан» в Николаеве уничтожены до 500 военнослужащих 59-й ОМБр ВСУ
Свежие комментарии