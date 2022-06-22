Военное обозрение

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США пытаются использовать Литву как «второй фронт» против России

США пытаются использовать Литву как «второй фронт» против России

Обсуждается ситуация, при которой американские спецслужбы могут предпринять попытки открыть «второй фронт» против России, чтобы попытаться хоть как-то отвлечь внимание и ресурсы Москвы от Украины, а своих граждан - от проблем в экономике.

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