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Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 73 человек

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 73 человек

По уточнённым данным, из-за подрыва моста в Брянской области сегодня ночью, ранения получили 73 человека (прежде сообщалось о 69).

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