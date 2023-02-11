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34-летний Мамаев объявил о завершении карьеры: «Я просто устал. Хочется больше быть с семьей»

Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры.  «Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3-4 предложения, в том числе и из‑за рубежа.

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