Гленн Диесен предсказал увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского

Профессор Гленн Диесен высказывается о скорой отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает этот шаг на фоне протестов, а советник обвиняет Сырского в преследовании сторонников его отставки.