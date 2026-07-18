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Царьград

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Гленн Диесен предсказал увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского

Гленн Диесен предсказал увольнение главнокомандующего ВСУ Сырского

Профессор Гленн Диесен высказывается о скорой отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает этот шаг на фоне протестов, а советник обвиняет Сырского в преследовании сторонников его отставки.

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