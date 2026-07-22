Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 111 подписчиков

«Борьба с фиктивными браками или с ветряными мельницами?»: почему новый миграционный закон не решает главных проблем

«Борьба с фиктивными браками или с ветряными мельницами?»: почему новый миграционный закон не решает главных проблем

Госдума приняла закон, запрещающий иностранцам получать гражданство РФ через брак с лицами старше 80 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valera baburov
Как всегда делаем себе гадости, а затем успешно их преодолеваем .....
Ответить
1 м.