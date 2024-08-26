Том Хендерсон: PlayStation Portal оказалась очень успешной — компания намерена инвес...

Том Хендерсон: PlayStation Portal оказалась очень успешной — компания намерена инвестировать в портативный рынокЖурналист в целом намекнул, что не стоит торопиться с покупкой той или иной консоли, так как в ближайшем будущем состоятся анонсы новых моделей.
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