Three Levers China Is Pulling To Weather Gulf Energy Shock; How Long Can Beijing Hold Out? The new troubling development is that maritime chokepoint chaos spread overnight from the Strait of Hormuz to the Bab el-Mandeb Strait, where Iran-backed Houthis targeted two Saudi Arabian tankers.
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