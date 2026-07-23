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Zero Hedge

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Three Levers China Is Pulling To Weather Gulf Energy Shock; How Long Can Beijing Hold Out?

Three Levers China Is Pulling To Weather Gulf Energy Shock; How Long Can Beijing Hold Out?

Three Levers China Is Pulling To Weather Gulf Energy Shock; How Long Can Beijing Hold Out? The new troubling development is that maritime chokepoint chaos spread overnight from the Strait of Hormuz to the Bab el-Mandeb Strait, where Iran-backed Houthis targeted two Saudi Arabian tankers.

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