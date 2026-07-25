Соревнования чемпионата России по легкой атлетике приостановлены в Екатеринбурге из-за угрозы беспилотников

В Екатеринбурге прерваны спортивные выступления в рамках чемпионата России по лёгкой атлетике. Временная пауза связана с объявлением предупреждения о возможной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов.
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