ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Кушать хотят?Таможня ФРГ разъя...
  • Александр Балушкин
    Ещё не доказано, все может быть по другому.Главу ГУ МЧС по С...
  • Геннадий Бережнов
    Мы думаем, а точнее Санду, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Однако она ещё и думает, после ...Санду обвинила Ро...

Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках. Об этом 18 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо депутатов председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх