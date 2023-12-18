Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете абортов в частных клиниках. Об этом 18 декабря сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо депутатов председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
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