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Царьград

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"Королева марафонов" едет на СВО? Адвокат Блиновской прояснила ситуацию

"Королева марафонов" едет на СВО? Адвокат Блиновской прояснила ситуацию

Адвокат Блиновской опровергла слухи об отправке "королевы марафонов" на СВО. "Это ложь", - заявила юрист Наталия Сальникова.

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