Израиль грозит потопить судно Греты Тунберг, идущее в сектор Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал израильским военным любыми средствами не пропускать судно «Мадлин» со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и еще 12 активистами, которое направляется к сектору Газа.
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