Volkskrant: премьер-министр Нидерландов обманул парламент по вопросу ИИ

Ложную информацию палате представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов о неиспользовании генеративного искусственного интеллекта (ИИ) предоставил премьер-министр страны Роб Йеттен, пишет 9 октября газета Volkskrant.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым