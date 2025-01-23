УАЗ заключил соглашения с Запорожской и Херсонской областями

Ульяновский автозавод заключил соглашения о сотрудничестве с Запорожской и Херсонской областями. Оно направлено на расширение сервисной сети и обеспечение своевременных поставок запчастей, особенно для автомобилей хозяйственного и служебного назначения.
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