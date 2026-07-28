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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков о семье: «Руководство говорило, что раз у меня родился ребенок, то карьера пойдет на спад. Я бы так не сказал»

27-летний нападающий « Калгари » Максим Цыплаков поделился мнением о влиянии семьи на карьеру хоккеиста.

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