Доус отметился хет-триком в чемпионате Германии

Доус отметился хет-триком в чемпионате Германии

Экс-хоккеист «Барыса» и сборной Казахстана Найджел Доус отметился хет-триком в чемпионате Германии. Его «Адлер Мангейм» обыграл «Айсбарен Берлин» со счетом 5:3 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх