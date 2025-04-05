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Чемпионат Греции. «Лаврион» – «Арис», «Промитеас» – «Кардицас» и другие матчи

«Лаврион» примет «Арис», «Промитеас» встретится с «Кардицасом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Колоссос – Марусси Дата проведения 5 апреля, 17.

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