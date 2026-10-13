Судье пришлось спасаться бегством из-за назначенного пенальти: невероятная история из Африки

Дикость!Африканский футбол традиционно принес болельщикам повод охнуть от удивления! Так, ответный стыковой матч между «Кариобанги Шаркс» и «Момбаса Юнайтед» за место в высшем дивизионе Кении был прерван на 68-й минуте из-за массовых беспорядков.
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