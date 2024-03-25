Песков призвал ориентироваться на версию РФ в вопросе об организаторах теракта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о возможной причастности международной террористической организации "Исламское государство" к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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