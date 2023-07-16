Стало известно о сроках восстановления Каховской ГЭС

W

Walery

Проектные и изыскательные работы строительства Каховской плотины уже следует передать в экспертные отделы и начать заполнять строящееся водохранилище с началом 2024 года. Это главное! А ГЭС... обязательно только на обводном канале... - пока можно и подождать. при том, что плотину следовало бы построить типа двойной - восстановить разрушенную и последовательно отсыпать новую. Одновременно продумать противодиверсионную автоматику ГТС и её ПВО.