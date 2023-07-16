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Стало известно о сроках восстановления Каховской ГЭС

Стало известно о сроках восстановления Каховской ГЭС

Каховская ГЭС будет восстановлена. Об этом в интервью РИА Новости заявили временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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Комментарии
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W
Walery
Проектные и изыскательные работы строительства Каховской плотины уже следует передать в экспертные отделы и начать заполнять строящееся водохранилище с началом 2024 года.  Это главное! А  ГЭС... обязательно только на обводном канале... -   пока можно и подождать.  при том, что плотину следовало бы построить типа двойной - восстановить разрушенную и последовательно отсыпать новую.  Одновременно продумать противодиверсионную автоматику ГТС и её ПВО.
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