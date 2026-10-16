Американские сенаторы Роджер Уикер и Кевин Крамер во время визита в Киев 9 октября предложили Зеленскому обмен, утверждает WSJ: ВСУ на 100 дней прекращают удары по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре — а США обеспечивают расширение доступа украинских военных к Starlink/Starshield примерно на 300 км в глубь территории РФ.