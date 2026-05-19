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Новости ТМ

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В Кировграде школьники под руководством студентов УрГПУ сделали световозвращающие талисманы

В МАОУ СОШ № 3 Кировграда прошёл необычный мастер-класс. Сотрудники Госавтоинспекции совместно со студентами Уральского государственного педагогического университета провели для учеников 5-х классов занятие по изготовлению световозвращающих элементов в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!».

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