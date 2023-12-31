Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта

Юрий Ильинов

31 декабря Минобороны России распространило коммюнике, в котором разъяснило суть и привело детали своих действий. Ведомство сообщило, что высокоточными боеприпасами был поражён отель «Харьков Палас» (Kharkiv Palace) в одноименном городе. В результате были ликвидированы сотрудники ГУР Минобороны Украины и представители ВСУ, непосредственные участники упомянутой атаки на Белгород. В указанном месте также находились еще около 200 иностранных наемников, которых собирались привлечь к осуществлению диверсий и терактов на территории России. Одновременно с этим было поражено здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации нацистской (ПВД) организации «Правый сектор»*. В результате были уничтожены представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен»*, осуществлявшие подготовку диверсий на российской земле. Кроме того, был поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Он используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены хранилища ГСМ в Харькове и Запорожье, с которых снабжались группировки ВСУ на сопредельных участках фронта. В других местах поражены ПВД 59-й и79-й бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также вражеская техника в городах Селидово и Курахово, и на территории шахты Коротченко в ДНР. Потери противника значительны, в том числе уничтожены две пусковые установки HIMARS, который обстреливали Донецк. Подытоживая ведомство подчеркнуло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. * – террористические организации, запрещенные в РФ. МОСКВА, 31 декабря/ Радио Sputnik. На Украине распространяются панические настроения из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. « "Происходящее вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия летом 1944 года проводила операцию "Багратион" во время войны. <…> Тогда это выбило немцев из колеи", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По словам бывшего аналитика, контрнаступление ВСУ захлебнулось, после чего российская армия начала продвижение. Он добавил, что россиянам "стабильно удается добиваться прогресса" в зоне СВО. « "Иногда они (ВС России, – ред.) проходят несколько километров, в другие дни, может, полтора километра, но они идут вперед", – резюмировал Джонсон.