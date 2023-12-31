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Тайная доктрина

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    Верховное командование Российской Армии наверняка имеет несколько хорошо проработанных стратегических вариантов веден...Террористический ...
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Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта

Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта

Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта Финал уходящего 2023 года, к сожалению, оказался очень сильно омрачен трагическими событиями в Белгороде.

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Комментарии
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Сергей Читалов
да, нет современных жуковых, коневых, не говоря  о Кутузовых и Суворовых
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13 час.
Юрий Ильинов
31 декабря Минобороны России распространило коммюнике, в котором разъяснило суть и привело детали своих действий. Ведомство сообщило, что высокоточными боеприпасами был поражён отель «Харьков Палас» (Kharkiv Palace) в одноименном городе. В результате были ликвидированы сотрудники ГУР Минобороны Украины и представители ВСУ, непосредственные участники упомянутой атаки на Белгород. В указанном месте также находились еще около 200 иностранных наемников, которых собирались привлечь к осуществлению диверсий и терактов на территории России. Одновременно с этим было поражено здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации нацистской (ПВД) организации «Правый сектор»*. В результате были уничтожены представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен»*, осуществлявшие подготовку диверсий на российской земле. Кроме того, был поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области. Он используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены хранилища ГСМ в Харькове и Запорожье, с которых снабжались группировки ВСУ на сопредельных участках фронта. В других местах поражены ПВД 59-й и79-й бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также вражеская техника в городах Селидово и Курахово, и на территории шахты Коротченко в ДНР. Потери противника значительны, в том числе уничтожены две пусковые установки HIMARS, который обстреливали Донецк. Подытоживая ведомство подчеркнуло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. * – террористические организации, запрещенные в РФ.                         МОСКВА, 31 декабря/ Радио Sputnik. На Украине распространяются панические настроения из-за продолжающегося наступления российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. « &quot;Происходящее вызывает панику среди украинцев, потому что это похоже на то, как Россия летом 1944 года проводила операцию &quot;Багратион&quot; во время войны. &lt;…&gt; Тогда это выбило немцев из колеи&quot;, – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По словам бывшего аналитика, контрнаступление ВСУ захлебнулось, после чего российская армия начала продвижение. Он добавил, что россиянам &quot;стабильно удается добиваться прогресса&quot; в зоне СВО. « &quot;Иногда они (ВС России, – ред.) проходят несколько километров, в другие дни, может, полтора километра, но они идут вперед&quot;, – резюмировал Джонсон.
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12 час.
Александр Макеев
Верховное командование Российской Армии наверняка имеет несколько хорошо проработанных стратегических вариантов ведения СВО. А с учётом последних событий, выбор вариантов сокращён до наиболее важных направлений ударов по нацистам. Так, чтобы полностью лишить украинских бандеровских нацистов поставок оружия, боеприпасов и живой силы из стран нацистского либерального извращённого Запада. Без подпитки новым вооружением, боеприпасами и десятками тысяч обученных боевиков нацисты Украины не смогут удерживать дольше 2-3 недель все 2000 километров существующей на текущий момент линии фронта. Им придётся отступить к Одессе и Киеву, чтобы выровнять и сократить линию фронта в несколько раз, и чтобы воюющие войска оказались максимально близко к военным складам, складам горючего, госпиталям, и чтобы оставшиеся нацистские средства ПВО и ПРО смогли прикрывать действующие воинские подразделения нацистов от российской авиации, от ракетных ударов.
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6 час.

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