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Дмитрий Чернышенко: «Уверен, через какое-то время российский флаг и гимн вернутся на Олимпиаду. А тем, кто принимал дискриминационные решения, будет стыдно»

23 июня отмечается Международный олимпийский день. «Олимпийские игры – это не только соревнования, но и возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и волю к победе.

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