Китай в мае продал России легковых автомобилей на рекордную с ноября сумму

Экспорт растет уже четвертый месяц подряд Китай в мае экспортировал в Россию легковых автомобилей на рекордную с прошлого ноября сумму - 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
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