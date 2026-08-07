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Смоленская Газета

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Энергетики «Смоленскэнерго» устраняют локальные нарушения электроснабжения после непогоды

Энергетики «Смоленскэнерго» устраняют локальные нарушения электроснабжения после непогоды

Специалисты «Смоленскэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение части потребителей Смоленской области, нарушенное из-за грозового фронта с ливнями, градом, сильным ветром с порывами до 15 м/с, прошедшего на Смоленщине вечером 6 августа.

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