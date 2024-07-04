Гитлер, Пригожин, боевики в Дагестане. Почему 20-е числа июня – роковые для России?

АС

Анатолий Страшко

Семен, так ждите "подарков" и в августе. Они, наши "друзья" , насаждают у нас страх. Это их сверхзадача сейчас. Заставляют нас бояться. Именно этот нарратив (модное, но очень ёмкое, точное словечко) я увидел в статье автора. Поэтому и отплюсовал. А вот чернявенькая Бобрышева его заподозрила в чём то нехорошем. Она ведь очень своего земляка дальнего -Пригожина уважает и всячески превозносит. Ну как все семиты. Друг друга поддерживают и .....одновременно уничтожают. Как в Газе сейчас.