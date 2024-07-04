Главное слово 23 июня в России – шок. И еще огромное горе. В светлый праздник Троицы в стране произошло сразу две трагедии.
Гитлер, Пригожин, боевики в Дагестане. Почему 20-е числа июня – роковые для России?
Комментарии
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Семен Демин
Да ладно. Автор бредит, перегрелся на солнце. Раньше плохим месяцем для РФ был август - гибель "Курска", пожар в Останкино и много чего еще.
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10 час.
АС
Анатолий Страшко
Семен, так ждите "подарков" и в августе. Они, наши "друзья" , насаждают у нас страх. Это их сверхзадача сейчас. Заставляют нас бояться. Именно этот нарратив (модное, но очень ёмкое, точное словечко) я увидел в статье автора. Поэтому и отплюсовал. А вот чернявенькая Бобрышева его заподозрила в чём то нехорошем. Она ведь очень своего земляка дальнего -Пригожина уважает и всячески превозносит. Ну как все семиты. Друг друга поддерживают и .....одновременно уничтожают. Как в Газе сейчас.
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5 час.
олег Челноков
Двадцатое число в астрологии высший суд,приходиться нести ответственность за свои деяния.Как личностную так и государственную.
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1 час.
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