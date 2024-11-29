В Калининградской области катали пассажиров на легкомоторном самолете, заправленном автомобильным бензином

Как сообщили в прокуратуре, возбудившей уголовное дело, это могло привести к остановке двигателя и гибели людей Северо-Западная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после проверки по факту незаконных платных прогулочных полетов.
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