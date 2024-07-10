«Поддержка Ле Пен будет расти». Кто станет новым президентом Франции

Вчера 322 прочитали Прошедший 7 июля во Франции второй тур выборов в парламент страны принес неожиданные результаты: блок левых «Новый народный фронт» занял первое место, а крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — только третье.
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