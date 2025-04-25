Mash: скрывший гражданство США у детей судья Юсупов платил налоги в Казахстане

Верховный судья Татарстана Ризван Юсупов, которого подозревают в том, что он скрывал, что его дети являются гражданами Соединенных Штатов, ушел в отставку по согласованию с Квалификационной коллегией судей.
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