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Добрый Мир

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"Сокрушительный удар" по странам НАТО: Скрытое значение ультиматума Саудитов. Ограбление России приведёт мир к катастрофе

"Сокрушительный удар" по странам НАТО: Скрытое значение ультиматума Саудитов. Ограбление России приведёт мир к катастрофе

ФОТО: Коллаж Царьграда После того, как власти ЕС и G7 вновь принялись обсуждать ограбление России – конфискацию почти 300 млрд долларов наших замороженных активов, с ответным заявлением выступили власти Саудовской Аравии, которые пригрозили ответными мерами.

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