"Сокрушительный удар" по странам НАТО: Скрытое значение ультиматума Саудитов. Ограбление России приведёт мир к катастрофе

ФОТО: Коллаж Царьграда После того, как власти ЕС и G7 вновь принялись обсуждать ограбление России – конфискацию почти 300 млрд долларов наших замороженных активов, с ответным заявлением выступили власти Саудовской Аравии, которые пригрозили ответными мерами.