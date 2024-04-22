На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере

РИА Новости/Станислав Красильников Российские Вооруженные силы значительно превосходят возможности военно-промышленного комплекса стран Запада, написал аналитик Майк Саттон в материале для газеты The Telegraph.
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