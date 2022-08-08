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У россиян появились неудобные вопросы к Макаревичу после начала операции Израиля

У россиян появились неудобные вопросы к Макаревичу после начала операции Израиля

Музыканту Андрею Макаревичу, который на фоне специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, бежал в Израиль, следует незамедлительно выйти на акции протеста против израильских властей.

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