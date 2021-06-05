Главные новости за ночь: импорт «Спутника V» в Бразилию, вакцинный туризм и подопечный леопард Димы Билана

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Бразильский фармрегулятор принял решение разрешить ввоз в страну российской вакцины «Спутник V» и дальнейшую вакцинацию этим препаратом местных жителей.