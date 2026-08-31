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Культуромания

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III Международный фестиваль кукольников «Истоки» пройдет в Москве

III Международный фестиваль кукольников «Истоки» пройдет в Москве

С 10 по 15 сентября в Театре кукол Сергея Образцова в Москве пройдет III Международный фестиваль кукольников «Истоки».

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